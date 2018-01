Seful RADET si-a dat demisia dupa accidentul in care doi angajati au murit

Ziare.

"Mi-am dat demisia de onoare, pentru ca sunt un om de onoare. Eu ocupam functia de administator special, care este echivalentul functiei de director general, pentru ca RADET este in insolventa", a declarat, pentru Mediafax, Nitu.Amintim ca doi muncitori au fost raniti, luni seara, dupa fisurarea unei tevi a sistemului de termoficare din Capitala Unul dintre muncitori a reusit sa iasa din canal si a fost transportat la spital, cel de-al doilea fiind prins intre tevi.Muncitorul prins intre tevi a murit luni seara, iar cel care a reusit sa iasa pe picioarele sale din canal a murit marti, la Spitalul Militar, in jurul orei 12:00 . Barbatul suferise arsuri pe 97% din suprafata corporala, fiindu-i afectate si caile respiratorii. In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si pentru neluarea masurilor de securitate in munca , iar ITM a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru a decide cine va fi tras la raspundere.Marti, Primarul General, Gabriela Firea, a dispus declansarea unui control general la RADET privind respectarea normelor de protectie a muncii. Astfel, o echipa a Corpului de control al Primarului General s-a deplasat la sediul Regiei pentru a demara verificarile."Din primele verificari, accidentul s-a produs ca urmare a exploziei unei instalatii a retelei primare de transport a agentului termic, in timpul manevrelor de repunere in functiune a sistemului, respectiv deschiderea unei vane, dupa o interventie la o avarie.Potrivit informatiilor furnizate de catre ceilalti membri ai echipei de interventie la avarie, cei doi lucratori ai RADET purtau echipamente de protectie, iar interventia s-a facut in conformitate cu procedurile de lucru in vigoare", se arata intr-un comunicat al Primariei Generale remis Ziare.com.