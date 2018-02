Soferul care a provocat accidentul din centrul Capitalei a fost retinut pentru tentativa de omor

Ziare.

Sotia sa a declarat ca barbatul ar fi provocat accidentul cu intentie, pentru ca incerca sa o omoare.La intrarea la audieri, soferul a spus ca si el, si sotia sa, cu care se afla in masina, consumasera droguri.Barbatul, Dragos Barligea, a fost retinut sub acuzatiile de tentativa de omor, consum de droguri si conducere fara permis. El va fi dus in arestul Politiei Capitalei, iar luni ar urma sa fie prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva.Dragos Barligea a fost audiat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei timp de aproximativ sapte ore.El a fost externat de la Spitalul Floreasca duminica dupa-amiaza, iar la intrarea la audieri le-a spus jurnalistilor ca, intr-adevar, consumase droguri, dar ca nu a provocat accidentul intentionat, asa cum sustine sotia sa.Intrebat de jurnalisti daca consumase droguri inainte de producerea accidentului, barbatul a confirmat: "Da, eram drogati si eu, si ea".El a mai spus ca drogurile i-au dat "starea de tensiune si agitatie", dar ca nu intentiona sa omoare pe nimeni si ca circula cu viteza mare pentru ca asa ii place sotiei lui.Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pe bulevardul Dacia, unde Dragos Barligea, aflat la volanului unui autoturism BMW, a lovit trei masini. Martorii spun ca el a intrat cu viteza foarte mare in intersectie, a lovit trei masini, apoi a iesit din autoturism lovindu-si sotia si ameninand-o cu moartea."Striga la ea ca o omoara. Se bateau cu picioarele, cu pumnii, tavalindu-se pe jos", a spus un martor. De asemenea, barbatul, in varsta de 39 de ani, a lovit cu capul geamul unui taximetru oprit la semafor.Sotia soferului le-a spus politistilor ca barbatul consumase cocaina si ca o amenintase cu moartea, el provocand intentionat accidentul. Ea a mai spus ca barbatul o lovea frecvent, asa cum s-a intamplat si sambata, cand a luat-o la bataie in masina si a amenintat ca o omoara.Barbatul a fost calmat abia dupa interventia politistilor locali si dus la Spitalul Floreasca, unde a fost internat sub paza, refuzand sa dea declaratii anchetatorilor.Alte patru persoane ranite in accident au fost preluate de ambulante si duse la spitalele Elias si Floreasca.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca permisul auto gasit de politisti asupra soferului este eliberat in Liban, fiind luata in calcul ipoteza ca documentul este falsificat, astfel ca anchetatorii vor face verificari pentru a stabili autenticitatea acestuia.Dragos Barligea este din Campina si are, impreuna cu sotia sa, mai multe studiouri de videochat in Capitala.Acest caz este instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.