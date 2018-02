Soferul care a provocat sambata un accident in lant in Bucuresti are permis eliberat de autoritatile libaneze

Ziare.

Permisul auto gasit de politisti asupra soferului este eliberat in Liban, fiind luata in calcul ipoteza ca documentul este falsificat, astfel ca anchetatorii vor face verificari pentru a stabili autenticitatea acestuia.Barbatul, Dragos Barligea, este consumator de droguri, a declarat la audieri sotia acestuia. Ea a mai spus ca barbatul o lovea frecvent, asa cum s-a intamplat si sambata, cand a luat-o la bataie in masina si a amenintat ca o omoara.Barbatul este internat in continuate sub paza, la Spitalul Floreasca, refuzand sa dea declaratii anchetatorilor.Accidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pe bulevardul Dacia, unde Dragos Barligea, aflat la volanului unui autoturism BMW, a lovit trei masini. Martorii spun ca el a intrat cu viteza foarte mare in intersectie, a lovit cele trei masini, apoi a iesit din autoturism lovindu-si sotia si ameninand-o cu moartea."Striga la ea ca o omoara. Se bateau cu picioarele, cu pumnii, tavalindu-se pe jos", a spus un martor. De asemenea, barbatul, in varsta de 39 de ani, a lovit cu capul geamul unui taximetru oprit la semafor.Sotia soferului le-a spus politistilor ca barbatul consumase cocaina si ca o amenintase cu moartea, el provocand intentionat accidentul. In masina acestuia a fost gasit un praf alb, care a fost trimis la analize, afirma surse din randul anchetatorilor.Barbatul a fost calmat abia dupa interventia politistilor locali si dus la Spitalul Floreasca, unde a fost internat sub paza.Alte patru persoane ranite in accident au fost preluate de ambulante si duse la spitalele Elias si Floreasca.Conform Brigazii Rutiere a Capitalei, cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, care face cercetari pentru infractiunea de tentativa de omor in rem.