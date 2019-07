Soferul de 16 ani care a omorat doua femei pe trotuar a fost retinut

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din cadrul Biroului Rutier Medgidia l-au retinut pentru 24 de ore pe adolescentul de 16 ani.El a fost dus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IPJ Constanta.Sambata, baiatul va fi prezentat Judecatoriei Medgidia cu propunere de arestare preventiva.Adolescentul a condus, vineri, un autoturism pe strada Fundatura Viilor din Medgidia, iar la intersectia cu strada Vaii, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat cu masina pe trotuar, unde a accidentat patru persoane, trei femei si un copil.Conform reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, o femeie se afla in stop cardiorespirator, a fost resuscitata si dusa la spitalul din Medgidia. Aici a intrat din nou in stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare nu au mai reusit sa o readuca la viata, fiind declarat decesul.De asemenea, o alta femeie ranita grav a ajuns la spitalul din Medgidia si urma sa fie transferata cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, dar aceasta a intrat in stop cardiorespirator pe drumul spre elicopter si nu a mai putut fi salvata de cadrele medicale.Celelalte doua persoane implicate in accident au fost ranite mai usor.Dupa producerea evenimentului, adolescentul de 16 ani a parasit locul accidentului fara incuviintarea politistilor, fiind prins in scurt timp de oamenii legii.El este cercetat pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, conducere fara permis si parasirea locului accidentului.