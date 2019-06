Soferul vinovat de accidentul de pe A1 circula pe contrasens: A fost prins in gara

Ziare.

Barbatul a fost prins intr-o halta CFR, de unde intentiona sa ia un tren pentru a fugi.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, politistii l-au identificat pe proprietarul masinii, un barbat de 43 de ani din comuna Tomesti, sat Romanesti, care e principalul suspect in cazul accidentului de pe autostrada.Ulterior, politistii l-au prins in halta CFR din satul Susani. Barbatul intentiona sa ia un tren si sa fuga. Avea alcoolemie de 0,36 si a fost preluat de Politia Autostrazi de la Arad.Barbatul s-ar fi aflat la volanul unui autoturism, a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu un autoturism, in care se aflau trei adulti si doi copii In urma accidentului, doua persoane de aproximativ 60 de ani au decedat, iar doi copii de 5 si 6 ani au fost raniti si transportati la spital. In jurul orei 10:00, a murit copilul de 5 ani.Copiii fac parte din Clubul Sportiv Comunal Ghiroda - Giarmata Vii de langa Timisoara si se intorceau acasa, de la Constanta, unde au participat la un campionat de fotbal.