Starea pilotului ranit in accidentul aviatic din Suceava s-a agravat

"Din pacate, starea pacientului s-a agravat.", a declarat dr. Florin Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu".Sorin Bochis, pilotul ranit grav in accidentul aviatic din Suceava, are 53 de ani si este din Timisoara. Acesta lucreaza ca pilot in cadrul unei mari companii aeriene, dar si in cadrul Clubului de Aviatie Cioca din Timisoara, unde este si pilot de acrobatii.In urma cu noua zile, in timpul unui zbor de antrenament pentru "Suceava Air Show 2018", avionul lui Sorin Bochis s-a ciocnit de cel al unui alt pilot, Cornel Marinescu, din Snagov, judetul Ilfov, acesta din urma fiind declarat decedat.