Sute de blocuri din Galati nu mai sunt racordate la canalizare: Se pot prabusi oricand si infesta apa potabila

De zeci de ani, apa menajera folosita de locatarii din sute de blocuri din Galati nu mai ajunge in canalizare si se duce direct in pamant. Nu e de mirare ca sunt strazi care se surpa din senin si apar gropi in tot orasul, se arata intr-un reportaj al Stirilor TVR. In toamna, un bloc cu 20 de apartamente s-a scufundat cu cativa centimetri in doar cateva zile. Galatenii povestesc ca, de cele mai multe ori, miroase ingrozitor si in casa, si pe strada.Potrivit Stirile TVR, societatea locala de distributie a apei a verificat pana acum un sfert din blocurile din oras, iar cifrele sunt ingrijoratoare. Peste 400 de blocuri sunt in pericol. Odata cu ele si toti locatarii, pentru ca oricand apa menajera poate contamina reteaua de apa potabila.Potrivit legii, proprietarii sunt obligati sa aiba grija atat de imobil, cat si de dependintele acestuia. Dar de multi ani, nimeni nu a mai facut vreo reparatie. Asociatiile de proprietari au fost deja notificate si li s-a pus in vedere sa inceapa cat mai repede refacerea tevilor.In caz contrar, risca sa fie amendate de politia locala sau de Inspectoratul de stat in constructii. Sanctiunile pot ajunge pana la 20.000 de lei.