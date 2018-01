Tanarul de 16 ani care a condus beat si a accidentat sase pietoni a fost arestat preventiv

Ziare.

Decizia a fost luata de Judecatoria Bistrita, care a stabilit ca tanarul va ramane in arest preventiv pana in data de 5 februarie, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre consilierul pentru informatii publice al instantei bistritene, Adina Bajko.Tanarul a fost trimis la Centrul de retinere si arestare preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, acolo unde a petrecut si noaptea de sambata spre duminica, in baza mandatului de retinere pentru 24 de ore primit initial.In urma ranilor suferite, fata de 16 ani, care a fost prima lovita, a decedat la spital in cursul noptii de vineri spre sambata, iar restul victimelor sunt in continuare internate, doua fiind in stare foarte grava.