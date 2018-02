Tavanul unui camin de batrani s-a prabusit: Doua persoane au fost grav ranite UPDATE

UPDATE:

Ziare.

com

Conform autoritatilor o singura incapere a fost afectata.Caminul de batrani a fost inchis de autoritati, pana la efectuarea unei expertize privind starea imobilului, iar toti cei 125 de beneficiari au fost transferati in alte unitati similare.Ranitii vor fi externati, iar Politia a anuntat ca a deschis un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa."In acest caz are loc o ancheta, dar prima masura luata a fost de a transfera beneficiarii, toti cu varste de peste 70 de ani, in alte unitati ale noastre, pentru ca nu ne putem asuma riscul de a mai tine pe cineva acolo.In camera in care a cazut tavanul se aflau trei beneficiari, iar doi au fost raniti. Tavanul nu prezenta fisuri, nimeni nu a stiut ca exista vreun pericol. Tencuiala de pe tavan era acoperita cu un tavan fals, din rigips. Aceste lucrari au fost efectuate in perioada 2006 - 2011, cand intregul imobil a fost reabilitat", a declarat Adrian Mandru, purtatorul de cuvant al Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Maramures, Cristina Alexa Gonczi, a declarat ca tencuiala de pe tavan, prinsa de grinzile din lemn, a cedat si a cazut peste un barbat de 73 de ani si un altul de 76 de ani.Ambii au suferit numeroase traumatisme si au fost preluati de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean si unul al SMURD, fiind transportati la spital.