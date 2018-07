Tavanul unui magazin dintr-un mall din Constanta s-a prabusit. O femeie a fost ranita

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta din Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina, pentru o femeie ranita, intr-un magazin dintr-un mall din oras.Victima, in varsta de 25 de ani, a suferit un traumatism la un picior, fiind transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru investigatii si tratament.Potrivit martorilor, incidentul s-a petrecut din senin, o bucata mare din tavan prabusindu-se chiar in mijlocul magazinului. Momentul a fost imortalizat de martorii aflati in zona magazinului, care au postat imediat si imagini filmate in contul de Facebook."De cate ori trebuie sa mai cada tavanul sa se ia atitudine? Oare pana moare cineva?? Rusine! In conditiile astea trebuie sa mergem la munca cu vesta si casa de protectie!", spune unul dintre martorii incidentului.Deocamdata nu se cunosc cauzele care au dus la prabusirea acelei portiuni din tavan. Acesta nu este, insa, primul incident de acest fel. In luna noiembrie a anului trecut, o alta portiune din tavanul mall-ului s-a prabusit, de-a latul unui culoar, de data aceea insa fara ca cineva sa fie ranit.Cazul este cercetat de politie