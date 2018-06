Te intorci de la mare? Accident in lant pe Autostrada Soarelui: Circulatia e ingreunata

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 49, in dreptul localitatii Sarulesti - Gara, judetul Calarasi, pe sensul de mers catre capitala, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, care au intrat in coliziune fata-spate.Potrivit politistilor, accidentul s-a produs ca urmare a nepastrarii distantei de siguranta.Nu s-au inregistrat victime.Circulatia rutiera este restrictionata pe banda a doua a sensului de mers catre Capitala, la ora transmiterii acestei stiri, iar valorile de trafic sunt in usoara crestere, spun politistii.