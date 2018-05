Tiroliana care s-a prabusit cu un copil la Craiova era rupta si lipita cu banda adeziva

Ziare.

In imaginile surprinse de familia baiatului se vede cum coarda care face legatura intre harnasamentul de siguranta si scripetele tirolianei s-a rupt.Tatal copilului ii acuza de grava neglijenta pe administratorii locului de joaca, pentru ca tiroliana nu fusese reparata corespunzator."Tiroliana era rupta si legata cu banda adeziva in speranta ca o sa reziste. Noi am venit la locul de joaca si am ajuns la spital, iar acest lucru nu este normal", a spus tatal micutului.Politistii craioveni au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce duminica un copil in varsta de 10 ani a cazut dintr-o tiroliana amplasata in Parcul Nicolae Romanescu Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, declara ca baiatul a cazut dupa ruperea corzii care face legatura intre harnasamentul de siguranta si scripetele tirolianei.