Trafic blocat pe centura Capitalei din cauza unui tir

Ziare.

com

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe carosabil este oprita circulatia pe prima banda a soselei de centura, pe sensul Domnesti catre Bragadiru, in zona barierei Domnesti.Este trafic intens pe ambele sensuri.Anuntul a fost facut de politisti in jurul orei 08:00, transmitand ca in 30-45 de minute, circulatia ar putea sa revina la normal.