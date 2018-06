Trafic feroviar blocat in Valcea dupa ce un tren a lovit o masina

Ziare.

Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza unui accident in care au fost implicate un tren si un autoturism, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 201, la kilometrul 242+00, intre statia Dragasani si halta Calina, in judetul Valcea.Un autoturism al carui sofer nu s-a asigurat la o trecere la nivel cu calea ferata, a fost lovit de un tren de marfa. In urma impactului, nu s-au inregistrat victime Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, 17 vagoane din cele 20 ale trenului transportau propilena, initial existand scurgeri. Zona a fost izolata pe o raza de 300 de metri.Ulterior, situatia a fost remediata prin repararea vanei.