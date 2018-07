Trafic ingreunat la intrarea in Capitala, din cauza unui accident: Un copil in stare grava a ajuns la spital UPDATE

UPDATE 18:50

In jurul orei 18:00, o masina a intrat in decor in dreptul Liceului Francez, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Un stalp si un copac au fost doborati la pamant.Masinile circula bara la bara pe ambele sensuri, relateaza corespondentul- Doua persoane au fost ranite, printre care si un copil de 9 ani care a fost transportat in stare grava la Spitalul Grigore Alexandrescu, informeaza Realitatea TV.La fata locului au sosit Politia, un echipaj de descarcerare si trei ambulante.Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cauzele producerii accidentului.