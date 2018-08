Trafic restrictionat in Capitala dupa ce un microbuz de persoane a daramat un stalp

Ziare.

com

In microbuz se aflau sase persoane, iar in urma impactului, doua au fost transportate la Spitalul Elias, celelalte refuzand acest lucru.Accidentul a avut loc in jurul orei 6:50, cand soferul unui microbuz care transport persoane, ce se deplasa pe Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti dinspre Doi Cocosi catre bulevardul Ion Ionescu de la Brad din Capitala, a pierdut controlul asupra volanului si a lovit un stalp, dupa care a intrat pe contrasens, informeaza Brigada Rutiera.Stalpul a cazut pe o strada adiacenta, Piscul Scoartei.Traficul este restrictionat in Sectorul 1, pe soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti, banda 1 catre bulevardul Ion Ionescu de la Brad, iar in prezent se efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele producerii accidentului, precizeaza sursa citata.