Traficul feroviar e blocat in Dambovita dupa ce un tren a lovit o masina

Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca un tren care circula pe relatia Fieni - Targoviste a lovit, la o trecere la nivel cu calea ferata, un autoturism in care se aflau doua persoane.Cele doua persoane aflate in masina au murit.Cele doua victime decedate - un barbat de 72 de ani si o femeie de 69 de ani - au fost descarcerate de pompierii de la Detasamentul Targoviste, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.DIn cauza accidentului, traficul feroviar este oprit pe magistrala 904, in zona localitatii Aninoasa din judetul Dambovita.