Tramvaiele sunt blocate pe Soseaua Stefan cel Mare din Bucuresti dupa un accident

Accidentul s-a produs in jurul orei 9:00, cand soferul unei masini, in varsta de 32 de ani, se deplasa pe Soseaua Stefan cel Mare, dinspre strada Lizeanu si, cand a ajuns in dreptul statiei STB (fost RATB) Dr. Grozovici, a lovit un pieton.Victima este un barbat in varsta de 35 de ani si este constienta, informeaza Brigada Rutiera.STB precizeaza, printr-un mesaj postat pe Twitter, ca sunt blocate ambele sensuri de tramvai ale liniilor 1, 10, 34 si 46.