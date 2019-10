Trei autoturisme si un microbuz s-au ciocnit in Ialomita

Ziare.

In accident au fost implicate trei autoturisme si un microbuz in care se aflau opt persoane, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Accidentul s-a produs pe fondul nepastrarii distantei de siguranta a conducatorului microbuzului.Cele doua persoane ranite se aflau in masini.A.G.