Trei biciclisti au murit loviti de masini in judetul Arad: Unul a fost decapitat

Ziare.

com

Unul dintre ei a fost decapitat in urma impactului, fiind lovit de o masina condusa de un barbat care a baut.Potrivit Politiei Arad, un aradean de 31 de ani a condus un autoturism pe DJ 682C, pe sensul de mers Vladimirescu - Horia, iar la un moment dat a intrat intr-o depasire fara sa pastreze distanta laterala suficienta. Masina a lovit mortal, din Vladimirescu.De asemenea, un al doilea biciclist a fost lovit de aceeasi masina si a fost ranit."Accident rutier intre Horia si Siria. Doi biciclisti loviti de autoturism. Intervine SMURD Vladimirescu si 1 SAJ tip B. Din primele informatii, unul dintre biciclisti este decedat, decapitat, celalalt in stare stabila, i se acorda ingrijiri medicale", a anuntat ISU Arad.In urma testarii cu aparatul alcooltest a soferului, a rezultat o valoare de 0,18 mg./l. alcool pur in aerul expirat. Se fac cercetari pentru ucidere din culpa, fiind dispusa recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei si luarii de masuri legale.De asemenea, un barbat de 25 de ani din Ineu a condus un autoturism pe DJ 792, in afara localitatii, iar la o depasire intr-o curba usoara la dreapta a pierdut controlul asupra autoturismul, accidentand grav, tot din Ineu, care se deplasa pe acelasi sens de mers. In urma leziunilor suferite, biciclistul a murit la spital. Soferul a fost si el grav ranit, deoarece masina sa a ajuns intr-un sant.Politistii au constatat ca soferul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Se fac cercetarile pentru ucidere de culpa si conducere fara permis.Potrivit Politiei Arad, cel de-al treilea accident s-a produs in comuna Secusigiu, unde un barbat aflat la volanul unui autoturism a accidentatAceeasi masina a lovit si un pieton care mergea pe marginea drumului.In urma impactului, femeia aflata pe bicicleta a murit, pietonul lovit a suferit rani usoare si nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, in timp ce soferului i s-a facut rau si a fost transportat la spital.