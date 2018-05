Trei fete de 17 si 19 ani au murit intr-un accident in Teleorman

Ziare.

"In noaptea de 6 mai, in jurul orei 2:00, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Nasturelu a avut loc un accident rutier.In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului si au constatat urmatoarele: in timp ce o tanara de 19 ani din Zimnicea conducea un autoturism pe DN5 C, la intrarea in comuna Nasturelu, intr-o curba la dreapta, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei si s-a rasturnat in afara partii carosabile, in partea stanga", informeaza Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Teleorman.In accident au murit conducatoarea auto, care avea 19 ani, alte doua tinere, in varsta de 17, respectiv 19 ani. O alta fata, de 19 ani, care era in masina, este grav ranita.Conform IPJ Teleorman, fetele erau din Zimnicea.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, urmand a se propune solutie prin Parchet