Trei oameni au murit dupa ce doua masini s-au ciocnit si s-au rasturnat in Prahova

Masinile in care se aflau victimele s-au rasturnat in urma impactului.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, un barbat si o femeie de aproximativ 30 de ani si un baiat de 14 ani au murit dupa ce autoturismele in care acestia se aflau au fost implicate intr-un accident.Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs evenimentul, urmand a fi stabilite dupa cercetarea la fata locului, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu.