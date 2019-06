Trei oameni au murit, dupa ce o masina a sarit intr-un rau din Gorj

Ziare.

com

Accidentul rutier a avut loc, duminica dimineata, pe un pod din orasul Novaci, judetul Gorj.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, o masina in care se aflau patru barbati a cazut de pe pod, rasturnandu-se pe plafon, in apropierea unui rau."Accidentul rutier s-a produs pe raza localitatii Novaci, a fost implicat un autovehicul care a cazut de pe un pod. (...) In urma impactului au rezultat patru victime incarcerate, care nu sunt constiente", a declarat Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj.Trei dintre victime au fost scoase decedate."Un autoturism a parasit partea carosabila si a cazut in raul Gilort de la aproximativ cinci metri inaltime, in interior fiind patru persoane. La acest moment trei persoane sunt decedate si una a fost transportata la o unitate medicala pentru ingrijiri de specialitate. Politistii vor efectua cercetarea la fata locului pentru a se stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc accidentul", a spus Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.Locul accidentului este situat intr-o zona montana, imediat dupa portiunea de unde autovehiculul a parasit partea carosabila fiind montata o bariera, de unde drumul devine forestier si continua prin munte.