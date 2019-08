Tulcea: O femeie si un copil au murit dupa ce o masina a intrat peste ei in curte UPDATE Soferul a fost prins beat

UPDATE 1

Potrivit Politiei Judetene Tulcea, un barbat din Luncavita conducea pe E 87, iar la iesirea din localitatea Vacareni, din cauza vitezei prea mari, masina a parasit drumul si s-a oprit in curtea unei locuinte.Doua persoane aflate in curte, o femeie de 79 de ani si un copil de 3 ani, au murit, iar alte doua au fost grav ranite.Si cele doua persoane aflate in masina au fost ranite.Cei patru raniti au fost preluati de ambulante si transportati catre spitale Soferul masinii implicate in accidentul din Tulcea a fugit. Este cautat de Politie.Potrivit Politiei Judetene Tulcea, soferul este un barbat de 39 de ani din Luncavita.Soferul masinii a fost prins, iar in momentul testarii, acesta avea o concentratie de 0,14 mg/l alcool pur in aerul expirat. Accidentul ar fi fost transmis live pe Facebook Barbatul a fost gasit in Luncavita. Intrebati daca are permis de conducere, politistii au raspuns afirmativ."Conducatorul auto avea, la momentul testarii, o concentratie de 0,14 mg/l alcool pur in aerul expirat", au spus sursele citate.Mai multe persoane au scris pe Facebook ca din masina, de pe bancheta din spate, s-a facut live chiar inainte de accident si in momentul impactului, insa politistii au spus ca deocamdata nu au informatii despre acest aspect.