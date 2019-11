Tulcea: Un sofer baut a lovit o femeie de 91 de ani si a fugit de la locul accidentului

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Tulcea, un tanar de 21 ani din Tulcea, care conducea un autoturism, a accidentat, sambata dimineata, o femeie in varsta de 91 ani din localitatea Mahmudia, care se deplasa pe partea carosabila. Femeia a fost ranita.Dupa producerea accidentului, soferul a plecat fara incuviintarea Politiei, fiind gasit ulterior de politisti. El detinea permis de conducere.In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 0,66mg/l alcool pur in aerul expirat.Tanarul este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului, fara incuviintarea Politiei, si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.