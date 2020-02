Un accident de ambulanta a blocat un bulevard important din Bucuresti

UPDATE

Ziare.

com

"In jurul orei 11:20, prin apel 112, a fost sesizat un accident rutier in zona Soseaua Oltenitei - Sura Mare, accident in care este implicata si o ambulanta SABIF.Din primele date, conducatorul unui autoturism nu ar fi acordat prioritate ambulantei, care se deplasa cu pacient spre o unitate medicala, avand in functiune semnalele luminoase si acustice", a informat Brigada Rutiera a Capitalei.Potrivit sursei citate, pacientul nu a suferit leziuni si a fost preluat de o alta ambulanta. Insa asistenta de pe ambulanta a fost ranita usor.Ambii soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier.Circulatia tramvaielor a fost reluata, pe Soseaua Oltenitei, pe ambele sensuri de mers, in jurul orei 13:30.