Un angajat de la CE Oltenia a murit dupa ce s-a electrocutat

Acesta efectua revizia zilnica la un transportor banda, electrocutandu-se dupa ce a atins direct un intrerupator, potrivit unui comunicat de presa al CEO.Accidentul a avut loc dimineata, in jurul orei 10:00. Angajatul a fost preluat de o ambulanta, insa a murit in drum spre spital, potrivit unei publicatii locale."In data de 19 iunie 2019, in jurul orei 10:00, la Cariera Jilt Sud, s-a produs un accident de munca soldat cu decesul salariatului Purdescu Vasile, in varsta de 47 de ani, electrician, cu o vechime in campul muncii de aproximativ 28 de ani. In timp ce executa lucrari de intretinere la intrerupatorul general de 6 kV din casa electrica a unui transportor cu banda, a fost electrocutat prin atingere directa.Evenimentul a fost comunicat organelor abilitate pentru a fi cercetate si stabilite cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii acestuia.Societatea va respecta prevederile CCM aplicabile in astfel de situatii. Conducerea si colectivul CE Oltenia isi exprima regretul fata de tragicul eveniment care a avut loc si transmite sincere condoleante familiei indurerate", se arata in comunicat.O echipa a Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj s-a deplasat la fata locului si a deschis o ancheta in acest sens.