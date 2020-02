Un angajat Termoenergetica se zbate intre viata si moarte, dupa un accident de munca. Autoritatile Capitalei evita sa dea detalii

Ziare.

Cel care a atras atentia asupra acestui eveniment nefericit a fost liberalul Ciprian Ciucu. Intr-o postare pe o retea de socializare, acesta a transmis ca i se pare inoportun ca administratia Firea a trecut sub tacere acest accident. Mai ales ca omul a fost ranit grav si e posibil chiar sa fi murit.In context,a cerut mai multe informatii Companiei Municipale Termoenergetica SA. Directorul executiv al companiei, Alexandru Burghiu, ne-a pus la dispozitie un scurt comunicat de presa. In document se precizeaza ca:"in data de 19 februarie 2020, in jurul orei 11:00, la o lucrare de inlocuire a unor conducte de termoficare pe reteaua primara din zona strazii Dreptatii - Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, s-a produs un accident de munca in urma caruia un angajat al companiei a fost ranit.Persoana accidentata a fost transportata la spital.Totodata, au fost sesizate toate institutiile abilitate, in prezent fiind in desfasurare anchete prin care sa fie stabilite cauzele si conditiile in care s-a produs accidentul".Alexandru Burghiu a transmis ca momentan nu poate da mai multe detalii legate de cauzele accidentului si nici de starea muncitorului internat, precizand doar ca acesta se afla in viata.Mai multe ne-a spus, insa, capitanul Vasile Daniel, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov."Pe 19 februarie s-a sesizat la 112 ca un muncitor aflat la o organizare de santier a cazut intr-o groapa, la aproximaiv 4 metri. In plus, o placa de beton s-a prabusit peste el.S-au trimis doua echipaje SMURD: unul de descarcerare si o autospeciala de pompieri.Cand a fost scos din groapa, barbatul era in stare de inconstienta. Era in stare grava, iar echipajele SMURD au incercat sa-l stabilizeze si l-au intubat.Iar cu putin dupa ora 12:00, l-au transportat la Spitalul Universitar", a precizat Daniel Vasile pentruSurse medicale citate de Aperpres au precizat ca, intr-adevar, barbatul este inca in viata. Dar ca se afla la Terapie Intensiva si este, in continuare, in stare critica.