Un autobuz a lovit mortal o femeie la Constanta

Victima, in varsta de 75 de ani, a fost accidentata pe Soseaua Mangaliei, in dreptul unui complex comercial."In data de 11.07.2019, ora 13:45, un barbat, de 41 de ani, a condus un autobuz, pe Soseaua Mangaliei din Constanta, dinspre strada Caraiman catre gara si, ajungand in zona pietei Abator, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 75 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure", a transmis IPJ Constanta.Autobuzul implicat in accidentul rutier efectua una dintre cursele regulate intre Techirghiol si statia CFR din Constanta.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, cadrele medicale sosite la locul producerii accidentului au incercat in zadar resuscitarea femeii, fiind declarat decesul acesteia.