Un autobuz s-a rasturnat pe A1 - 32 de oameni sunt transportati la spital (Video) UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

In autobuz se aflau 33 de persoane si cele mai multe au fost ranite. 26 de persoane vor fi duse la Spitalul Judetean Sibiu si 6 persoane la Spitalul Militar din Sibiu.Raed Arafat a declarat, la Antena 3, ca o singura persoana este ranita grav.Incidentul a avut loc pe breteaua de coborare spre aeroport. Se pare ca soferul a pierdut controlul directiei de deplasare si s-a rasturnat.- Subcomisarul Adrian Creanga, Centrul Info Trafic, a declarat la Realitatea TV ca traficul rutier nu este afectat, avand in vedere ca autobuzul este rasturnat in decor.