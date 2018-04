Un autobuz scolar plin de copii a cazut intr-o prapastie de 60 de metri in India

Ziare.

com

"Autobuzul a alunecat intr-un defileu adanc de 60 de metri, antrenand moartea 27 de elevi, a doi profesori si a soferului", a declarat politia locala care urmeaza "sa ancheteze asupra cauzelor accidentului".Autovehiculul care transporta elevii la casele lor in aceasta regiune muntoasa a alunecat in prapastie in apropiere de Nurpur, la circa 325 de kilometri de Shimla, capitala statului.Majoritatea copiilor aflati la bordul autobuzului, care apartinea unei scoli, aveau intre 10 si 12 ani. Doisprezece dintre ei au fost spitalizati de urgenta, cei mai multi in stare critica, a adaugat un politist local, Santosh Patial.Imagini ale accidentului arata autobuzul galben distrus complet si copii raniti sau plini de sange transportati pe targa sau in brate de persoanele adunate in numar mare la locul accidentului.Guvernul statului Himachal Pradesh a decis sa acorde 500.000 de rupii (7.700 de dolari) compensatie familiilor victimelor."Rugaciunile si solidaritatea mea sunt alaturi de cei care si-au pierdut rude in acest accident", a scris pe Twitter premierul indian, Narendra Modi.Drumurile din India sunt printre cele mai periculoase din lume, cu peste 150.000 de vieti omenesti pierdute anual, din deteriorarii lor, imprudentei la volan si proastei intretineri a autovehiculelor.