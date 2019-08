Un autobuz STB a cazut in Dambovita, in zona podului de la Eroilor (Foto&Video)

Foto: ISU Bucuresti

Video: Ziare.com

Ziare.

com

In autobuz se aflau doar soferul si o pasagera, care au reusit sa iasa din autobuz. Femeia, in varsta de 29 de ani, a fost transportata la spitalul Universitar, constienta.Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, soferul autobuzului a incercat sa evite coliziunea cu autoturismul si a ajuns in raul Dambovita.Accidentul a avut loc in jurul orei 8.15, in zona podului de la Eroilor, pe care in acest moment traficul rutier este blocat.La fata locului se afla echipajele ISU si scafandri, precum si echipaje SMURD . Scafandrii au intrat in apa pentru a sprijini echipele de interventie ale STB, prin ancorarea autobuzului.