Un autocar cu 29 de copii s-a rasturnat intre Predeal si Rasnov

Potrivit reprezentantilor IPJ Brasov, un autocar cu 50 de persoane s-a rasturnat intr-o curba pe DN73.In autocar se aflau 29 de copii, cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, precum si 24 de adulti."Accident rutier pe DN 73 pe sensul de coborare de la Paraul Rece spre Rasnov, un autocar a parasit partea carosabila si s-a rasturnat intr-o curba", transmit reprezentantii IPJ Brasov.Din primele informatii, se pare ca toti copiii au iesit din autocar. In urma accidentului au suferit vatamari usoare si contuzii 3-4 persoane.La fata locului sunt 7 echipaje SMURD si 4 ambulante si 3 autospeciale de stingere. Potrivit publicatiei Observatorul de Brasov , a fost activat planul rosu de interventie.Traficul in zona este blocat in totalitate.