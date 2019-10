Un autocar cu 46 de turisti straini, implicat intr-un accident rutier, in Galati

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Galati, comisar sef Gabriela Costin, accidentul a avut loc pe DN 26, la Branesti, in judetul Galati.Un autocar plin cu pasageri a fost scapat de sub control, masina a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de un parapet.Autocarul implicat in accident avea 46 de persoane la bord, cetateni ucraineni, care se veneau din Grecia, indreptandu-se spre Odesa.Cel mai probabil, accidentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate in conditii de carosabil umed si ceata.Niciunul dintre pasageri nu este ranit, dar oamenii sunt socati.Politia Rutiera Galati cerceteaza imprejurarile in care s-a produs accidentul. De asemenea, firma care detine autocarul trebuie sa trimita in zona o alta masina care sa preia pasagerii.