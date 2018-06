Un autocar cu 60 de persoane din Ucraina s-a rasturnat in Constanta. Trei copii au ajuns la spital

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean din Constanta, dr. Claudia Tatarici, autocarul rasturnat a fost gasit de un echipaj SAJ care mergea spre un caz.In autocar se aflau 60 de persoane din Ucraina.In urma rasturnarii, au fost ranite trei fetite de 10, 14 si 13 ani. Acestea au ajuns la spital.Potrivit autoritatilor, in autocar se aflau 49 de copii si 11 adulti, iar la locul incidentului au fost trimise trei ambulante SMURD si 10 ale serviciului de Ambulanta, plus doua autospeciale transport personal si victime multiple si echipaje de descarcerare, dar fara sa fie necesara interventia acestora din urma.Ceilalti pasageri au fost transportati la Casa de Cultura din Mihail Kogalniceanu.Politistii spun ca accidentul s-a produs din cauza soferului, un cetatean ucrainean de 52 de ani, care din cauza neatentiei a pierdut controlul volanului, iar autocarul a parasit carosabilul si s-a rasturnat in partea dreapta. In cauza a fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Autocarul venea din Bulgaria si se deplasa catre Ucraina.