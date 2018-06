Un autocar cu turisti francezi a facut accident la Sinaia. O persoana a murit

Ziare.

Primele informatii arata ca soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar masina a intrat pe contrasens si s-a izbit de autocar, dupa care a cazut in rapa de pe marginea drumului.In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului, turistii din autocar scapand nevatamati.Conform purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc pe bulevardul Ferdinand din Sinaia, la iesirea catre statiunea Busteni."Primele informatii arata ca un sofer in varsta de 62 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar autoturismul sau a patruns pe contrasens, unde a lovit autocarul in care se aflau 46 de turisti francezi.Dupa impact, autoturismul a ricosat si a cazut intr-o rapa de pe marginea drumului, soferul murind pe loc. Niciunul dintre turistii aflati in autocar nu a avut nevoie de ajutor medical. Echipa de descarcerare a intervenit pentru scoaterea soferului autoturismului", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae.Accidentul a avut loc in conditiile in care pe Valea Prahovei a plouat, iar soseaua este umeda.