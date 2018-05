Un autocar cu turisti s-a ciocnit cu o masina in Braila: Mai multe persoane au ramas incarcerate

Ziare.

Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cinci persoane au fost ranite in urma impactului dintre un autocar si un autoturism, la iesire din Baldovinesti,pe DN 2 B.Trei dintre victime au ramas incarcerate. Este vorba despre soferii celor doua autovehicule si despre inca o persoana din autoturism, care este inmatriculat in Galati.La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere incendii, un echipaj de descarcerare si un echipaj SMURD.Toate cele cinci persoane ranite au fost transportate la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean Braila in timp ce echipajul medical prezent la fata locului consulta restul persoanelor pentru a vedea in ce stare sunt.In autocar, care este din Ucraina, erau 51 de persoane, iar in autoturismul inmatriculat in Galati doua persoane.La fata locului sunt asteptate doua autobuze de la societatea de transport local din Braila care sa-i preia pe pasagerii din autocar si sa ii transporte intr-un loc unde sa li se ofere adapost, dat fiind ca in zona in care s-a produs accidentul vantul bate cu putere.Traficul pe DN 2 B, la iesire din Baldovinesti, este blocat.