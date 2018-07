Un autocar s-a rasturnat in judetul Suceava: 16 copii si un adult au ajuns la spital

Ziare.

com

Autocarul este inmatriculat in Belarus si in el se aflau 50 de persoane, dintre care 43 copii si 7 adulti. Acestea sunt constiente, neincarcerate, iar echipajele medicale sosite la fata locului au efectuat evaluarea medicala a celor implicati in accident.Potrivit autoritatilor, la locul accidentului au fost trimise o masina de descarcerare, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple, o ambulanta SMURD si patru ambulante ale Serviciului Judetean de Ambulanta Suceava, fiind activat Planoul Rosu de Interventie.ISU informeaza ca, pentru investigatii suplimentare.Primaria localitatii Darmanesti a pus la dispozitie 2 microbuze pentru transportul celorlalte persoane la o cabana din localitatea Calinesti, unde vor putea ramane peste noapte.