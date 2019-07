Un autoturism a lovit peretele de stanca si a luat foc pe Valea Oltului

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, accidentul s-a produs la kilometrul 217, in zona localitatii Racovita. Din primele cercetari a reiesit ca femeia de la volan, in varsta de 75 de ani, nu a adaptat viteza in curba, iar autoturismul a parasit partea carosabila si a lovit peretele din stanca, apoi a luat foc.In zona producerii accidentului se circula alternativ, pe o singura banda, pana la finalizarea cercetarilor si indepartarea autoturismului avariat de pe carosabil.