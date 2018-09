Un baiat de 17 ani, fara permis si baut, a intrat cu masina intr-o fantana din Capitala, in timp ce era urmarit de politisti

Ziare.

Conform Brigazii Rutiere a Capitalei, in jurul orei 01.00, un politist a facut semnal de oprire unui autoturism pe Soseaua Stefan cel Mare din Capitala. Soferul, un tanar in varsta de 17 ani, nu a oprit, continuandu-si deplasarea pana la intersectia Calea Mosilor - Mihai Eminescu, unde a pierdut controlulvolanului, intrand cu masina in fantana situata pe scuarul ce desparte sensurile de mers.Baiatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,34 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar din verificari s-a stabilit ca nu are permis de conducere. Pe numele lui a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere.