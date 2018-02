Un barbat a ajuns in stare critica la spital dupa ce a fost lovit de o duba a mascatilor

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Pitesti, Marius Pascu, a declarat ca pacientul ranit a fost dus direct in sala de operatii."A intrat direct in sala de operatii. Era politraumatizat, cu un traumatism abdominal sever, cu evisceratii, si o fractura de femur. Situatia era critica", a spus Pascu.La randul sau, purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Madalin Zamfir, a precizat ca accidentul s-a petrecut pe DJ 703 I, in localitatea Malureni. Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale se intorceau de la o perchezitie, iar intr-o curba, duba in care se aflau a derapat acrosand un barbat."Intr-o curba la dreapta, duba a derapat si a acrosat un barbat care a ajuns intr-un sant. Nu aveau viteza. Politistii au sunat la 112 si i-au acordat primul ajutorul si l-au scos din sant", a declarat Zamfir.Acesta a mai aratat ca drumul era acoperit de zapada. Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala.