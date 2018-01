Un barbat a cazut pe sinele de tramvai, in zona Obor

UPDATE 15:42

Conform reprezentantilor ISU, echipajele medicale aflate la fata locului l-au resuscitat pe barbat, gasit in stare foarte grava si urmeaza sa fie transportat la Spitalul Floreasca.Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov spun ca barbatul a fost prins sub tramvai, fiind scos de catre echipajele de pompieri, iar la aceasta ora se incearca resuscitarea acestuia.In prezent, circulatia tramvaielor liniei 21 este blocata pe ambele sensuri, iar la fata locului se afla echipaje de politisti care dirijeaza traficul.- Circulatia tramvaielor a fost reluata.