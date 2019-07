Un barbat a fost calcat succesiv de trei masini pe A4

Ziare.

La ora 22:10, politistii au fost anuntati, prin 112, despre producerea unui grav accident rutier pe A4, la km 10, in zona Nodului Rutier A2-DN 3, sensul Agigea-Ovidiu, a carui victima a fost un barbat ce se deplasa pietonal pe marginea carosabilului, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Potrivit politistilor, victima, in varsta de aproximativ 55 de ani, cu identitate necunoscuta, deocamdata, a fost lovita si ulterior calcata de cele trei autovehicule ce se deplasau pe autostrada, circulatia rutiera fiind oprita in zona accidentului pana la ora 00:10.