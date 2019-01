Scene teribile la Spitalul de Urgenta Craiova: Un sofer baut a intrat cu masina in spital. Medicii cred ca a facut-o intentionat UPDATE

Ziare.

Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili cum s-a intamplat evenimentul. Deocamdata nu se stie daca barbatul a avut o problema medicala sau a fost un gest intentionat. Ulterior, politistii au relatat ca barbatul consumase alcool si sustine ca a incurcat frana cu acceleratia.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, barbatul de 39 de ani este din Moldova Noua, judetul Caras Severin. Cercetarile politistilor au aratat ca barbatul era sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de 0,76 mg/litru alcool pur in aerul expirat. El a declarat oamenilor legii ca accidentul s-ar fi produs dupa ce a incurcat frana cu acceleratia.Conducatorul auto se afla singur in autoturism. Medicii spun ca au avut noroc ca nu era nimeni in fata usilor, pentru ca numarul victimelor ar fi putut fi mult mai mare, potrivit Mediafax.Medicul Cristina Geormaneanu a povestit, pentru MEDIAFAX, clipele de panica din momentul in care barbatul din Caras-Severin a intrat cu masina pe usile UPU Craiova, a luat un voluntar pe capota si a ranit o asistenta. Cu totii cred ca gestul a fost intentionat.Medicul Cristina Geormaneanu, care era de garda in UPU cand soferul a intrat cu masina pe usile spitalului, spune ca in momentul in care barbatul a intrat in Urgenta, a fost luat pe capota un voluntar si a fost ranita usor o asistenta."Nu au fost victime din randul pacientilor si apartinatorilor care se aflau in sala de asteptare din UPU. A fost insa impins un voluntar, luat pe capota, dar nu a suferit leziuni. Una dintre asistente a suferit o contuzie la mana dreapta. Dar toata lumea a suferit o trauma emotionala. Se aflau multi oameni in UPU, apartinatori si pacienti, in momentul in care masina a patruns prin usile din UPU. Din fericire, zgomotul produs la impactul cu usile a atras atentia celor prezenti care, in fractiune de secunda, au reusit sa se fereasca. Cei mai expusi au fost registratorii si asistentii care se aflau imediat in zona triajului", a spus Cristina Geormineanu, care este si purtator de cuvant al Spitalului.Barbatul care a provocat accidentul le-a spus medicilor ca inainte de a se urca la volan a baut un litru si jumatate de bere."Acest barbat a ramas blocat in masina dupa impact. A fost extras pana la sosirea echipajului de descarcerare de catre medici si asistenti aflati in UPU. A fost evaluat medical, examinat clinic, investigat imagistic, era stabil, acuza dureri la membrul inferior drept. In urma investigatiilor s-a pus diagnosticul de policontuzie prin accident cu impact frontal, cu contuzie la coloana cervicala si contuzie forte genunchi drept. El le-a declarat medicilor ca a consumat 1,5 litri de bere inainte sa urce la volanul masinii", a spus medicul craiovean.De asemenea, soferul le-a mai spus medicilor ca era suparat pentru ca venise la UPU cu un copil si acesta astepta de mult timp sa fie vazut de echipa din Urgente."Nu putem spune daca exista relatie de rudenie intre minorul in varsta de 17 ani, cu care afirma ca s-a prezentat. Cert este ca minorul nu era in acel moment in UPU. A spus ca a incurcat pedalele, dar noi consideram ca a fost gest intentionat. Tot ce s-a vazut nu poate fi pus pe seama unei actiuni intaplatoare. A intrat cu toata forta in UPU, cu capota ridicata", a mai spus Geormaneanu.Dupa incidentul din UPU Craiova, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova va actiona in judecata firma de paza, considerand ca incidentul ar fi putut fi evitat daca echipa de paza ar fi aplicat toate protocoalele."Se incearca restabilirea functionalitatii UPU. Ariile de lucru nu au fost afectate. Usile vor fi inlocuite. Acum e montata o prelata si se desfasoara actiuni pentru restabilirea functionalitatii UPU. Conducerea spitalului este total nemultumita de serviciile de paza care au demonstrat ca sunt ineficiente. Ei nu au actionat conform protocoalelor, punand in pericol siguranta pacientilor si intregului personal medical. Spitalul va actiona in judecata firma de paza, pentru ca acel individ a intrat pe poarta avand un comportament agresiv inca de la intrarea in curtea spitalului", a mai spus reprezentantul Spitalului de Urgenta Craiova.