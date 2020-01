Un sofer a intrat cu masina intr-o turma de oi: 14 animale au murit

Ziare.

14 animale, cele mai multe gestante, au murit in urma accidentului, anunta Monitorul de Botosani. In masina, se aflau soferul, sotia sa si fiul lor, toti trei scapand fara rani, doar autoturismul fiind grav avariat.Ciobanul a fost lovit la randul sau de oile in care au intrat masina, dar a refuzat sa fie transportat la spital.Soferul a declarat ca nu a vazut oile pe drum, ciobanul sustinand la randul sau ca el se afla in spatele turmei, dar ca proprietarul turmei era in fata si ca amandoi purtau veste reflectorizante.