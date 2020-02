Un barbat a murit, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din Constanta

Ziare.

Politistii si reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca fac cercetari pentru a stabili cum s-a intamplat accidentul.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat in varsta de 47 de ani, din Constanta, executa marti, lucrari de constructie la etajul 4 al unui bloc de pe bulevardul Aurel Vlaicu. La un moment dat, el s-a dezechilibrat si a cazut pe terasa de la parterul blocului.In cauza politistii au intocmit un dosar de cercetare penala pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.De asemenea, cazul este cercetat si de Inspectoratul Teritorial de Munca pentru stabilirea tuturor imprejurarile in care a avut loc accidentul.