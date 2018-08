Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de doua masini

Ziare.

"Barbatul, care traversa neregulamentar, a fost lovit de un autoturism care circula dinspre Viaduct catre strada Brailei iar apoi, din impact, victima a fost proiectata pe sensul opus, unde a fost lovita de un alt autoturism. Victima a decedat", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Galati, Gabriela Costin.Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta (SJA) Galati a intervenit la fata locului."Victima, un barbat de aproximativ 30 de ani, suferise multiple politraumatisme dupa ce a fost lovit de ambele masini. In cele din urma a decedat la spital", a precizat seful SJA Galati, Mihai Polinschi.Cei doi soferi implicati in accident, in varsta de 31, respectiv 40 ani, nu consumasera alcool.Politistii rutieri au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.