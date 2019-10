Un barbat a murit dupa ce s-a aruncat dintr-un autocar aflat in mers, pe DN 1

Ziare.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe pe DN 1 (E 68) Brasov - Fagaras, la intrarea in orasul Codlea dinspre Vladeni, judetul Brasov.Conform sursei citare, un barbat, pasager al unui autocar in miscare, a declansat iesirea de urgenta din spatele vehiculului si s-a aruncat pe carosabil.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov au transmis ca la locul accidentului s-au deplasat doua echipaje SMURD, barbatul fiind gasit inconstient. Astfel, au fost facute manevre de resuscitare, dar fara rezultat, barbatul fiind declarat decedat.Barbatul era pasager al unui autovehicul care face curse regulate intre Spania si Romania, a precizat Politia Judeteana Brasov.Cadavrul a fost ridicat si transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor decesului.Politistii continua cercetarile pentru a stabili cauzele si imprejurarile producerii accidentului.