Un barbat a murit inecat in raul Tarcau. Un elicopter SMURD a fost chemat, dar se terminase programul de 5 minute

Tragedia a avut loc in localitatea Brates, comuna Tarcau. Sotia barbatului ar fi alunecat, el a tras-o, s-a dezechilibrat si a cazut de la aproximativ 15 metri.Incidentul a fost anuntat prin apel la 112, sambata, in jurul orei 15:30, iar la fata locului s-a deplasat o ambulanta din cadrul Serviciului de Ambulanta Neamt."La ora 15:34 a fost primul apel la "112". A plecat un echipaj de la Bicaz, pentru ca acolo avem statia cea mai apropiata de locul incidentului. La ora 15:57 a ajuns la caz", a declarat managerul SAJ Neamt, Dorice Albu, pentru MEDIAFAX.Echipajul de pe ambulanta a constatat ca victima este in stare grava si nu poate fi scoasa din albia raului. Astfel, in jurul orei 16:00, au fost solicitati pompierii.Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt au ajuns la fata locului in jurul orei 16:40, au reusit sa scoata barbatul care se afla in stare de inconstienta si l-au predat echipajului de pe ambulanta."La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de pompieri pentru a scoate victima si a o preda la ambulanta SAJ. Persoana a fost scoasa din albia raului Tarcau si predata echipajului SAJ in stare de inconstienta", au transmis reprezentantii ISU Neamt.Conform managerului SAJ Neamt, la ora 17:05 s-a solicitat un elicopter SMURD, dar nu a putut fi trimis deoarece iesise de cinci minute din program.La ora 18:00, pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta din Piatra-Neamt, cu diagnosticul: coma de gradul IV, politraumatism prin cadere de la inaltime.Potrivit unor surse medicale, la scurt timp dupa ce a ajuns la spital, barbatul a intrat in stop cardio-respirator si a decedat.