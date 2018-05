Un barbat a murit intr-un bazin din statiunea Geoagiu-Bai

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat la numarul de urgenta 112 s-a primit o sesizare privind un incident in statiunea Geoagiu-Bai.Un martor a anuntat ca un barbat a lesinat in timp ce se afla in bazin. Medicii care au ajuns la bazin au constatat decesul victimei, dupa manevrele de resuscitare."Barbatul de 63 de ani, din judetul Alba, a decedat. I s-a facut rau in bazin si a fost scos din apa inconstient. (...) S-a facut resuscitare timp de 45 de minute, dar fara succes. Colegii banuiesc un infact miorcardic", a relatat Dumitrescu.Politistii au inceput o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a murit barbatul."Din primele verificari, nu sunt suspiciuni de comitere a unei infractiuni ", a spus Bogdan Nitu, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara.